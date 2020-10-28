Menica Encü'nün sağlık durumu hakkında aile üyelerinden bilgi alan Başkan Erdoğan, "Rabbim inşallah Menica teyzemizi bütün aileye bağışlasın. Rabbim dualarınızı kabul buyursun. Bütün aileye selamlar, sevgiler, saygılar. Menica teyzenin ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

"ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN"



Menica Encü ise Başkan Erdoğan için "Allah sizden razı olsun. Allah size uzun ömürler versin. Allah size güç kuvvet versin. Allah devletimize zeval vermesin" diyerek dua etti.