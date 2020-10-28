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    • 28.10.2020 20:33
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    Başkan Erdoğan, ü yenen 'nün ni tebrik etti: Ellerinden öpüyorum

    Başkan , 'ta yeni tip ü atlatan ki ile görüntülü bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

    AA

    Başkan Erdoğan, görüşmede, Menica Encü'ye geçmiş olsun dileklerini iletti, onun ve ailesinin Mevlid Kandilini tebrik etti.

    Menica Encü'nün aile bireylerinin de katıldığı görüşmede Başkan Erdoğan, "Menica teyze geçmiş olsun. Mevlit gecen mübarek olsun. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyetler versin. Bu gecenin hürmetine inşallah Rabbim şifalar versin." dedi.

    "MENİCA TEYZENİN ELLERİNDEN ÖPÜYORUM"

    Menica Encü'nün sağlık durumu hakkında aile üyelerinden bilgi alan Başkan Erdoğan, "Rabbim inşallah Menica teyzemizi bütün aileye bağışlasın. Rabbim dualarınızı kabul buyursun. Bütün aileye selamlar, sevgiler, saygılar. Menica teyzenin ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

    "ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN"

    Menica Encü ise Başkan Erdoğan için "Allah sizden razı olsun. Allah size uzun ömürler versin. Allah size güç kuvvet versin. Allah devletimize zeval vermesin" diyerek dua etti.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, 120 yaşında koronavirüsü yenen Menica Encü'nün Mevlid Kandilini tebrik etti: Ellerinden öpüyorum