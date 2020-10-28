KYK burs başvurusu kimler yapabilir? KYK kredi alanlar bursa başvurabilir mi? 2020

KYK kredi alanlar bursa başvurabilir mi? KYK burs başvurusu kimler yapabilir? KYK kredi ve burs başvuruları öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlandı. 28 Ekim tarihinde başlayan 2020 başvuruları 3 Kasım tarihine kadar sürecek. Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler burs başvurusunda bulunmak isterken, halihazırda kredi alan öğrenciler de burs başvurusu yapmaya hakkı olup olmadığını merak ediyor.

KYK KREDİ ALANLAR BURSA BAŞVURABİLİR Mİ?

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler KYK bursundan yararlanamıyor. Bu nedenle krediden faydalanıyorsanız burstan faydalanma şansınız bulunmuyor.