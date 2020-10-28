Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Ülkemizin batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz ile Aksaray, Kırşehir ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 19°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklenmektedir.
İZMİR 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KÜTAHYA 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) Antalya il genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Antalya'nın doğusunun iç kesimleri (Serik, Manavgat, İbradı) ile Isparta'nın güney (Sütçüler) ve Burdur'un doğu (Bucak) ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.
ADANA 16°C, 28°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 20°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren doğu ilçeleri, zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) il genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2), doğusunun iç kesimlerinde (Serik, Manavgat, İbradı) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.
HATAY 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) güney (Sütçüler) kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile Aksaray ve Kırşehir çevrelerinin sabah saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 7°C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 9°C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürülütlü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 6°C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 15°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürülütlü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 9°C, 26°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
RİZE 16°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 15°C, 24°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
TRABZON 17°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -2°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 27°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 16°C, 29°C
Az bulutlu