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    • 27.10.2020 12:16
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    : 'de 3,5 büyüklüğünde ! 'dan açıklama geldi

    'dan alınan bilgisine göre, 'de 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin Antalya'nın Alanya ilçesine 75 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

    Akdeniz'de endişe yaratan deprem! AFAD'dan ilk açıklama
    'de Richter Ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde meydana geldi.



    İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 11.32'de Antalya'nın Alanya ilçesinin 75,61 kilometre açığında ve 58,13 kilometre derinlikte 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


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    Haberler Güncel Son dakika: Akdeniz'de 3,5 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan açıklama geldi