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    • 28.10.2020 11:39
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    ne demek? Fransızca Le Prophete ne anlama geliyor?

    ne demek? Le sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Fransızca Prophete kelimesinin Türkçe çevirisi merak ediliyor. İşte, Prophete’nin Türkçe çevirisi…

    takvim.com.tr
    Prophete ne demek? Fransızca Le Prophete ne anlama geliyor?

    Prophete ne demek? Le Prophete ne demek? Fransızca Prophete ne demek sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Prophete Türkçe anlamı günün merak edilen konularının başında geliyor.

    PROPHETE NE DEMEK?

    Fransızca Prophete veya Le Prophete Türkçe anlamı Peygamber demektir.

    ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR

    Macron'un son dönemlerde İslam dünyasını hedef almasından sonra Fransa'da artan İslam karşıtlığı giderek artıyor. Hz.Muhammed'e (S.A.V.) hakaret içeren karikatürleriyle dünyanın gündemine gelen Charlie Hebdo dergisi, şimdi de alçakca Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Yeni sayısının kapağında Başkan Erdoğan'ı karikatürize eden Charlie Hebdo'ya tepkiler büyüyor.

    Avrupa ülkelerinde İslamofobi ve Türkiye karşıtlığının arttığı bir dönemde, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan yayınlarıyla bilinen Fransız dergisinin küstahlaşarak skandallara imza atmaya devam ediyor. Peygamberimiz Hz.Muhammed'e hakaret eden karikatürlerin görseller Fransa'da devlet binalarına ışıkla yansıtılmıştı.

    Montpellier'deki devlet binasına yansıtılan karikatür görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmışti. Ancak bunlarla yetinmeyen Charlie Hebdo bir skandala daha imza atarak Başkan Erdoğan'ı "iğrenç" bir karikatürle hedef aldı.
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