Prophete ne demek? Fransızca Le Prophete ne anlama geliyor?

Avrupa ülkelerinde İslamofobi ve Türkiye karşıtlığının arttığı bir dönemde, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan yayınlarıyla bilinen Fransız dergisinin küstahlaşarak skandallara imza atmaya devam ediyor. Peygamberimiz Hz.Muhammed'e hakaret eden karikatürlerin görseller Fransa'da devlet binalarına ışıkla yansıtılmıştı.

Montpellier'deki devlet binasına yansıtılan karikatür görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmışti. Ancak bunlarla yetinmeyen Charlie Hebdo bir skandala daha imza atarak Başkan Erdoğan'ı "iğrenç" bir karikatürle hedef aldı.