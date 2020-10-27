Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.10.2020 19:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.10.2020 19:59
    ABONE OL

    : ? 81 ile gönderildi!

    tarafından son dakika açıklaması yapıldı. imzasıyla 81 il valiliğine "Personel İşlemleri" hakkında genelge gönderildi. Bu kapsamda yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte "?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

    Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması!

    Sağlık Bakanlığı son dakika açıklaması... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine "Personel İşlemleri" hakkında genelge gönderildi. Sağlık Bakanlığı koronavirüs sürecinde istifa taleplerini kabul edilmeyeceğini bildirdi. Ayrıca yaş haddi ve malulen hariç, emekli işlemlerinin tahsis edilmeyeceği bildirilirken, yıllık izinler ise durduruldu.

    SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

    Genelgeye göre, her ne sebeple olursa olsun Kovid-19 salgını sürecinde istifa talebinde bulunan personelin mezkur talebi kabul edilmeyecek.

    Sağlık Bakanlığı genelgesine göre, yaş haddinden emekli olacaklar ile malulen emekli olacaklar dışındakilere yönelik emeklilik işlemi tesis edilmeyecek.

    Sağlık Bakanlığı genelgesine göre, kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen personelin derhal ayrılışı yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacak.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı son dakika açıklaması: Yıllık izinler iptal mi oldu? 81 ile gönderildi!