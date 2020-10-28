"Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Can Azerbaycan'a başsağlığı ve metanet diliyoruz. Ermenistan'ın çoluk çocuk demeden, genç, yaşlı ayırt etmeden sivil halka karşı sürdürdüğü bu alçak saldırıları tel'in ediyoruz. Ermenistan'ın sivil halkı terörize etmek ve katletmek için yürüttüğü bu kalleş politika, Hocalı katliamının arkasında yatan hastalıklı zihniyetin tezahürüdür. İşgal ettiği topraklardan çıkmamak için her yola başvuran Ermenistan yönetimi, akıl ve vicdanını kaybetmiş bir şekilde hareket etmektedir. Bu son saldırı Ermenistan'ın işlediği ve sorumlu tutulacağı savaş suçları listesinde bir utanç vesikası olarak yerini almıştır."