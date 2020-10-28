KYK burs kredi yurt sonuçları ne zaman açıklanır? KYK kredi burs ayın kaçında yatar?

KYK kredi burs yurt ayın kaçında yatar? KYK burs kredi yurt sonuçları ne zaman açıklanır? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınan KYK başvuruları 28 Ekim itibariyle başladı. Burs veya kredi almak isteyen veya KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler başvurularını tamamlıyor. Peki, KYK burs kredi ayın kaçında yatar? KYK burs kredi yurt sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK BURS KREDİ YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Başvurular 3 Kasım tarihine kadar devam edecek. Sonuçların Kasım ayının ikinci veya üçüncü haftasında açıklanması bekleniyor.