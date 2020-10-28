İşte İçişleri Bakanlığının açıklaması

Bölücü terör örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak Batman ve Diyarbakır illerinde "YILDIRIM-14 ZORİ" Operasyonu başlatılmıştır.