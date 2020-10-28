Dilovası'nda 39 okulda, yaklaşık 12 bin öğrenci ve 650 öğretmen ile başlanan yeni eğitim öğretim dönemi Şehit İzzetin İnceoğlu İlkokulunda düzenlenen İlköğretim Haftası töreniyle açıldı. Törene Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası ilçe Başkanı Osman Akbulut, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Belediye Başkan yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen törende açılış konuşması yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, "Bugün itibari ile yeni eğitim ve öğretim dönemine başlamış bulunuyoruz. Bu yıl yeni döneme daha güçlü giriyoruz. İlçemize atanan yeni öğretmenlerimiz ile öğretmen sayımız 650'ye ulaşmıştır. Çok şanslıyız ki eğitime gönül vermiş bir belediye başkanımız var. İnşallah onun da desteği ile Dilovası önümüzdeki yıllarda eğitimde güzel başarılara imza atacaktır. Her sınıfın kendi ihtiyaçlarını belirleyip, ona göre listeler hazırladık ve o listedekileri dağıttık. Eğitime destek konusuna dikkat çekmek için bir makam aracı satışı ile yoğun bir şekilde tüm Türkiye'de gündeme geldik. Burada tüm Türkiye'ye bir mesaj vermek istedik. Asıl amacın eğitime verilecek destek olmasıdır. Eğitim bizim için hassas bir konudur. Geleceğin güçlü Türkiye'si için, yarınlarımız çocuklarımız için bizler bırakın makam aracını gerekirse ceketimizi satmaya hazırız. Biz biliyoruz ki yeni nesillerin ileride katma değerli ürünler üretmesi lazım bu düşüncelerle yola çıktık" dedi.

ÇORBADA TUZUMUZ OLSUN

Balay'ın ardından konuşan Başkan Hamza Şayir ise "İlçemizde yaklaşık 12 bin öğrencimiz var. Biz de bu dönemde sosyal sorumluluk çerçevesinde tüm öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapmaya karar verdik. Hiç kimseye ayrım yapmaksızın bu projemizi gerçekleştirdik. Çocuklarımızın vatanına, bayrağına bağlı aidiyet duygusu olan öğrenciler yetişmesi için, her şeyden önce devletimizin onların yanında olduğunu hissettirmemiz için biz bu projemizi gerçekleştirdik. Devletimiz zaten her dönem kitap yardımı yapıyor, katkı olarak çorbada tuzumuz olsun diye kırtasiye yardımlarında bulunuyoruz." dedi.

BİR KALEME MUHTAÇTIK

Kendisinin yoksul bir aileden geldiğini ifade eden Hamza Şayir, şöyle konuştu: "Ben köyde doğdum, köy çocuğuyum. Bir köyden başka bir köye 7 kilometre yürüyerek gidip okuyanlardanım. Ben okumanın önemini de çok iyi biliyorum, oradaki sıkıntıları da çok iyi biliyorum. Bırakın bir kırtasiye malzemesini bazen bir kalem almaya muhtaç dönemleri çok iyi biliyorum. Günümüzde geldiğimiz şartlar çok iyi. Zaten devletimiz her zaman vatandaşının yanında oluyor her alanda. Bunun yanında biz de devletimize, yine aynı şekilde devletin devamlılığı olarak çorbada bizim de katkımız olsun düşüncesiyle yola çıktık."

ÇOK ÖNEMLİ ADIM

Daha temiz ve yaşanabilir Dilovası için çalışmalarını sürdüren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede ilk asansörlü yeraltı çöp konteynırı uygulamasını hayata geçirdi. Başkanı Şayir, projeyle amaçlarının, özellikle kent merkezi ve okul çevrelerindeki hijyen şartlarının düzeltilmesi, kötü koku ve görüntünün ortadan kaldırılması, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi ile güvenli çöp toplama sistemi oluşturmak olduğunu söyledi.

CADDELER IŞIL IŞIL OLUYOR

İlçeye değer katacak çalışmalara imza atan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, şimdi de Bağdat Caddesi'nden başlayarak Dilovası Devlet Hastanesi kavşağına kadar olan yolun aydınlatma çalışmalarının başladığı müjdesini verdi. Başkan Şayir, Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar ve meclis üyeleri ile çalışmayı inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

DİLOVASI'NDAN ELAZIĞ'A KÖPRÜ OLDUK

Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremle ilgili açıklamalar yapan Başkan Hamza Şayir, "Elazığ ve Malatya'da ki deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerken, mağdur olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremin ardından Elazığ'da ki vatandaşlarımızın yalnız olmadığını hissettirmek adına ilçemizde başlattığımız yardım kampanyasına milletimiz büyük destek verdiler.

Toplanan yardımları Elazığ'da ki hemşerilerimize ulaştırarak onların yanlarında olduk. Gebze, Darıca ve Çayırova Belediye Başkanlarımız ile birlikte deprem bölgesine giderek yıkılan evleri, insanların yaşadıkları sıkıntıları gördük, sizlerin selamını götürdük, onlarında selamını sizlere getirdik" dedi.

BAŞKAN ŞAYİR VATANDAŞI DİNLİYOR

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in, pandemi süreci öncesi her hafta Salı günü düzenlediği "Halk Buluşmaları" yeniden başladı. Başkan Şayir, "Bildiğiniz gibi göreve başladığımız günden bu yana her zaman sahada olduk. Bütün hizmetlerimizi, çalışmalarımızı bizzat başında durarak takip etmeye özen gösterdik" dedi.

TAM KADRO SAHADA!

Başkan Hamza Şayir, tüm ekibiyle birlikte sahaya indi. Sorunları yerinde tespit edip, yerinde çözüm üretecek mahalle denetimlerinin ilki Mimar Sinan Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Başkan Şayir, tüm mahallelerde eksikliklerin tespiti, yapılan çalışmalar ile birlikte halkın isteklerini dinlediklerini söyledi.

TARİHİ KÖPRÜ RESTORE EDİLİYOR

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yıllardır atıl durumda bırakılan Dilovası'nın önemli simgelerinden tarihi Mimar Sinan Köprüsü'nün restore edilerek ilçeye kazandırılacağını açıkladı. Başkan Şayir, "Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından hazırlanan restore çalışması inşallah kısa sürede başlayacak ve tamamlanacak" dedi.