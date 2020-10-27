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    • 28.10.2020 05:54
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    Kötü kokular gelince 51 yaşındaki adamın öldüğü ortaya çıktı

    'ta 51 yaşındaki 'un 'ndeki evinden kötü kokular gelince öldüğü ortaya çıktı. Cesedi otopsi için hastane morguna kaldırılırken yaklaşık 20 gün önce öldüğü tahmin ediliyor.

    İHA
    Kötü kokular gelince acı gerçek anlaşıldı

    'ta 51 yaşındaki 'un evinden kötü kokular gelince öldüğü ortaya çıktı. Cesedi otopsi için hastane morguna kaldırılırken yaklaşık 20 gün önce öldüğü tahmin ediliyor.

    Edinilen bilgiye göre 51 yaşındaki Ahmet Gürsoy, bir süre önce 'den memleketi olan Zonguldak'a geldi. Gürsoy'un; 'ndeki evinden kötü kokular gelmesi üzerine yakınları eve girdi.

    Ahmet Gürsoy'un cesedi ile karşılaşan yakınları durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 20 gün önce öldüğü tahmine dilen Gürsoy'un cesedini tabuta koyarak cenaze nakil aracına taşıdı. Yapılacak otopsi ile Ahmet Gürsoy'un kesin ölüm sebebi belirlenecek.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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