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    • 28.10.2020 02:20
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    'da 'ya dev operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

    Son dakika haberi... Emniyet Müdürlüğü, 'ne () bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü 'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere ne götürüldü.

    İstanbul'da PKK'ya dev operasyon!

    Emniyet Müdürlüğü, 'ne () bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü 'ya yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona özel tim polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı.

    Operasyon kapsamında 'nda bulunan bir binanın birinci katına da giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreste yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Haseki Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere 'ne götürüldü.

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    Haberler Güncel İstanbul'da PKK'ya dev operasyonu: Çok sayıda gözaltı var