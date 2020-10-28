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    • 28.10.2020 22:43
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    'de ölümleri yükseliyor: 38

    'de den 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 38’e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    İHA
    İzmir'de sahte içki ölümleri yükseliyor

    İddiaya göre, sahte alkol tükettikten sonra fenalaşarak 10 Ekim'de Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan ve bir süre sonra özel bir hastaneye sevk edilen E.K. (56) ile Çeşme Devlet Hastanesinde 16 Ekim'de tedaviye alınmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen yabancı uyruklu A.H. (32) hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    İzmir'de 9 Ekim'den bu yana zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 oldu.

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    Haberler Güncel İzmir'de sahte içki ölümleri yükseliyor: 38