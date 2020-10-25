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    • 25.10.2020 10:32
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    ’de 979 litre kaçak ele geçirildi

    ’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 979 litre şişelenmiş ve satışa hazır kaçak etil ile alkol aroma kitleri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

    DHA
    Haberler Güncel Eskişehir’de 979 litre kaçak alkol ele geçirildi