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    • 27.10.2020 12:40
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    'da 334 litre sahte içki ele geçirildi

    'da ekiplerinin düzenlediği operasyonda yapım aşamasında ve satışa hazır 334 litre , içki yapımında kullanılan damıtma boru sistemi, kaynatma kazanı ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

    Adana'da 334 litre sahte içki ele geçirildi

    'da jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 334 litre ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

    ekipleri, Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'ndeki 6 adreste kaçak içki üretildiğini belirledi.

    Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 334 litre sahte rakı, içki yapımında kullanılan damıtma boru sistemi, kaynatma kazanı ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

    Operasyonlarda M.F, S.G, T.D. ve N.H. gözaltına alındı.

    Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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