Adana'da 334 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 334 litre sahte rakı ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'ndeki 6 adreste kaçak içki üretildiğini belirledi.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 334 litre sahte rakı, içki yapımında kullanılan damıtma boru sistemi, kaynatma kazanı ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Operasyonlarda M.F, S.G, T.D. ve N.H. gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.