İslam aleminin coşkuyla beklediği Peygamber Efendimiz Hz Muhammed s.a.v'in doğum günü başka bir deyişle Mevlid Kandilini eda ediyoruz. Mevlid Kandili nasıl ibadet edilir, bu kutlu başka bir deyişle Mevlid Kandilinde yapılacak ibadetlerde öteki günlerden daha bir ehemmiyet taşır. Mevlid Kandilinde yapılacak dualar ve namazlarda nasıl hedef idrak edileceği konusunda mevzusunda sizler için bilgileri derledik. Bu mübarek Mevlid Kandili gecesini hakkıyla idrak etmek için vakit namazları dışında da ibadetler yapılır. Bol bol dua edilir, tesbihat yapılır. Kandil gecelerine has tespih namazı da gecenin yapılması elzem ibadetlerindendir. Peki Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir? İşte 2020 yılı Mevlid Kandili duaları ve yapılması gereken ibadetler dua, zikir ve namazlar....
Mevlid kandili gecesinde 4 rekat tesbih namazı kılınması tavsiye ediliyor. Mevlit kandili tesbih namazı saat olarak akşam ya da yatsı namazından sonra kılınabilir.
MEVLİD KANDİLİ NEDİR? TIKLA ÖĞREN
MEVLİT KANDİLİ ORUCU NASIL TUTULUR? TIKLA ÖĞREN
UZUN VE KISA RESİMLİ RESİMSİZ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Mevlid Kandili 28 Ekim Çarşamba gününe denk geliyor.
MEVLİD KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER
Mevlid Kandili'nin idrak edilmesi, bu mübarek günün feyzinden istifade edebilmek Müslümanlar için önemlidir. Mevlid Kandili'nde farz olarak yapılması gereken bir ibadet olmasa da diğer kandil gecelerinde olduğu gibi Müslümanların bu mübarek günü dualarla, zikirlerle ve nafile ibadetlerle geçirmeleri tavsiye edilir.
MEVLİD NE DEMEK?
Mevlid kelimesi "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid kelimesi, İslam kültüründe Peygamber Efendimizin doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır. Mevlid Kandili'nde yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) bir kez daha mevlid-i şerifini idrak edeceğiz.
Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.
Allahü Teâla, Peygamber Efendimiz için salavat getirmeyi emretmiştir. Âlemlere rahmet olan Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya geldiği bu gecede yapılacak ibadetlerin en faziletlilerinden bir tanesi de salavat getirmektir. Bunun yanı sıra salavat getirmenin insanı tüm sıkıntılarından arındıracağı da hadis-i şeriflerde müjdelenmiştir.
Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.
Mevlid Kandili, insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
TESBİH NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Mevlid Kandilinde kılınan tesbih namazına niyet edilirken şunlar söylenir;
Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başImızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle"
Mevlid Kandili gecesinde günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Kandil gecesi bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir.
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"
Tesbih namazında her rekatta okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rekatta 300 tesbih okunmuş olur.
"Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.
-"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere,
-Zamm-ı sureden sonra 10 kere,
-Rükûda 10 kere,
-Rükûdan doğrulunca 10 kere,
-Secdede 10 kere,
-Secdeden doğrulunca 10 kere,
-İkinci secde de 10 kere, okunur.
Böylece birinci rekat namaz kılınmış olur. Tesbih namazında ikinci rekata kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10'ar kere okunarak 4 rek'at tamamlanır. Mevlid Kandili tesbih namazının diğer tarafları aynen diğer namazlarda olduğu gibidir. Fark sadece okunan tesbihlerdir.
İkinci rekate oturulduğunda, "Et-tehiyyâtü..." den sonra, "Allâhümme salli..." ve "Allâhümme bârik...", üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da "Sübhâneke..." okunacaktır.
Hatm-i Enbiya bir çeşit tesbihat tır. Hatm-i Enbiya mübarek gün veya gecelerde, salih kullar,alimler ve tüm müslümanlar tarafından yapılmış ve önemle tavsiye edilmiştir. Hatm-i Enbiya, Hz. Adem (as), Hz. Eyyûb(as) ve Hz. Yûnus (as) okudukları dualardan ve Kur'an'da geçen dualar oluşmaktadır.
MEVLİD KANDİLİ FAZİLETİ
Bu gece, Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.
Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.
İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
MEVLİD KANDİLİ NEDİR?
Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.
İslam'da Hz Muhammed (sav)'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi, Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğumu tüm Müslüman Alemin de kutlu doğum haftası olarak adlandırılarak bir hafta kutlanılır. Bu hafta Müslümanların bayramıdır.
Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin toplandığı rahmet elçisi Hz. Peygamberin (sav)'in doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme haftasıdır.
Bu kutlu gecede her müslüman hiçbir şey yapmasa da ya da hiçbir şey bilmiyorsa da en azından peygamberimize salat ve selam getirerek ihya edebilir. Nitekim Kuranı Kerim'de ahzab suresi 56. ayet'te Yüce Allah buyurur ki:
Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber'e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin. evet ne kadar önemli olduğunu ayette görebiliyorsunuz.
KANDİL VE MEVLİD'İN ÖNEMİ
Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.
Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.
İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
2020 MEVLİD KANDİLİ DUALARI
1. Eğer Hatm-i Enbiya yapılacaksa, 1 Fatiha Suresi'nin ardından 3 adet İhlas Suresi okunmalıdır.
Ardından;
Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.
Daha sonra şu sıraya göre hatme devam edilir:
Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.
100 kere: Salevat-ı şerife,
500 kere: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.
100 kere: Salevat-ı şerife,
100 kere: Salevat-ı şerife,
500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.
100 kere: Salevat-ı şerife,
100 kere: Salevat-ı şerife,
500 kere: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.
100 kere: Salevat-ı şerife,
100 kere: Salevat-ı şerife,
500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.
100 kere: Salevat-ı şerife, okunur.
2. "Rabbena zalemna enfusena. Ve in lem tağfirlena ve terhemna lenekunenne minel hasirin."
"Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba'de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledunke rahmeh(rahmeten), inneke entel vehhâb(vehhâbu)."
"Vağfu anna,Vağfirlena,Verhamna, Ente mevlana fensurna alel gavmil kafirin..."
"Allahümme inneke afuvvün kerîmun tuhibbul afve fa'fu annî."
"Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan"
Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah hu Allahu ekber Allahu ekber velillahil