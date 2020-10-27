Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



"Batı'nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar" diyen Altun, "Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.



FAŞİZM KAYBEDECEK

İletişim Başkanı Altun, "Türkiye güçlenececek, faşizm ve faşistler kaybedecek!" dedi.



İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;











