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    • 27.10.2020 23:17
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    İletişim Başkanı : güçlenececek, faşizm ve faşistler kaybedecek!

    Başkanı , "Batı’nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca a saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. güçlenececek, faşizm ve faşistler kaybedecek!" dedi.

    Altun: Türkiye güçlenecek, faşistler kaybedecek

    Başkanı , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

    "Batı'nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca a saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar" diyen Altun, "Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

    FAŞİZM KAYBEDECEK
    İletişim Başkanı Altun, " güçlenececek, faşizm ve faşistler kaybedecek!" dedi.

    İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;





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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye güçlenececek, faşizm ve faşistler kaybedecek!