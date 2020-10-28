EN GÜZEL, ANLAMLI, RESİMLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

-Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabb'imize. Hayırlı kandiller…

-Bu mübarek gecede dualarınızın kabul ve makbul olması dileklerimle. Mevlid Kandilinizi kutlar, size ve sevdiklerinize hayırlara vesile olmasını dilerim.

-Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

-Ey yüce Peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun, Allah dualarını kabul etsin.



-Bugün günlerin en güzeli. Bugün en sevdiğimizin doğum günü. Hepimizin sevgiliye layık olma dileği ile Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

-Alemlere rahmet olan Peygamber efendimizin doğumunun sembolü Mevlid kandiliniz mübarek olsun.