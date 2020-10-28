Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kongre süreci devam eden AK Parti'de nasıl bir yönetim istediğinin çerçevesini çizdi. Erdoğan, "Aktif, dinamik ve motivasyonu yüksek bir teşkilat istiyorum" dedi. Yeni yönetimlerin, AK Parti'yi 2023 seçimlerine götüreceğinin de düşünülerek seçilmesi talimatını verdi.
Bu çerçevede bugüne kadar yapılan kongrelerde yönetimlerdeki değişim oranı yüzde 65'i geçti. AK Parti İstanbul ilçe kongrelerinin de 7 Kasım'da başlayacağı bildirildi. Şu ana kadar 17 ilçe başkanının değişmesi kesinleşti. (ZÜBEYDE YALÇIN)
PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan ile Rus lider Putin, Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya konularını görüştü. Putin, Erdoğan'a Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle çatışmaların sonlandırılmasıyla ilgili atılan ateşkes adımları hakkında bilgi verdi.
TEMİZ BİR DÜNYA İÇİN SIFIR ATIK
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni'ne katıldı. Yaptığı konuşmada, "Kaldırım köşelerinde, ağaç diplerinde, hatta denizlerde atık maskeleri görmek, artık sıradan bir görüntü oldu. Bu davranışlar, bugüne kadar yapılan güzel işleri de ziyan ediyor" diyerek üzüntüsünü anlattı. Herkesi duyarlı olmaya çağırdı.
Bu çerçevede bugüne kadar yapılan kongrelerde yönetimlerdeki değişim oranı yüzde 65'i geçti. AK Parti İstanbul ilçe kongrelerinin de 7 Kasım'da başlayacağı bildirildi. Şu ana kadar 17 ilçe başkanının değişmesi kesinleşti. (ZÜBEYDE YALÇIN)
PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan ile Rus lider Putin, Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya konularını görüştü. Putin, Erdoğan'a Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle çatışmaların sonlandırılmasıyla ilgili atılan ateşkes adımları hakkında bilgi verdi.
TEMİZ BİR DÜNYA İÇİN SIFIR ATIK
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni'ne katıldı. Yaptığı konuşmada, "Kaldırım köşelerinde, ağaç diplerinde, hatta denizlerde atık maskeleri görmek, artık sıradan bir görüntü oldu. Bu davranışlar, bugüne kadar yapılan güzel işleri de ziyan ediyor" diyerek üzüntüsünü anlattı. Herkesi duyarlı olmaya çağırdı.