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    • 28.10.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan talimatı verdi: 'de büyük değişim

    Başkan talimat verdi. teşkilatlarının yüzde 65’i değişti. Gözler İstanbul’a çevrildi. 17 İlçe Başkanı’nın aday olmayacağı belirtildi.

    Büyük değişim
    Başkan , kongre süreci devam eden 'de nasıl bir yönetim istediğinin çerçevesini çizdi. Erdoğan, "Aktif, dinamik ve motivasyonu yüksek bir teşkilat istiyorum" dedi. Yeni yönetimlerin, AK Parti'yi 2023 seçimlerine götüreceğinin de düşünülerek seçilmesi talimatını verdi.

    Bu çerçevede bugüne kadar yapılan kongrelerde yönetimlerdeki değişim oranı yüzde 65'i geçti. AK Parti İstanbul ilçe kongrelerinin de 7 Kasım'da başlayacağı bildirildi. Şu ana kadar 17 ilçe başkanının değişmesi kesinleşti. (ZÜBEYDE YALÇIN)



    PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
    Başkan Erdoğan ile Rus lider Putin, , ve konularını görüştü. Putin, Erdoğan'a ve liderleriyle çatışmaların sonlandırılmasıyla ilgili atılan ateşkes adımları hakkında bilgi verdi.

    TEMİZ BİR DÜNYA İÇİN SIFIR ATIK
    Emine Erdoğan, Sıfır Atık Ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni'ne katıldı. Yaptığı konuşmada, "Kaldırım köşelerinde, ağaç diplerinde, hatta denizlerde atık maskeleri görmek, artık sıradan bir görüntü oldu. Bu davranışlar, bugüne kadar yapılan güzel işleri de ziyan ediyor" diyerek üzüntüsünü anlattı. Herkesi duyarlı olmaya çağırdı.



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