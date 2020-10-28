Mevlit Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Mevlid Kandili'nde neler yapılır? İşte okunacak dualar

Müslümanlar için son derece olan ve Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili bugün idrak ediliyor. Milyonlarca vatandaş diğer kandil gecelerinde olduğu gibi Müslümanların bu mübarek günü dualarla, zikirlerle ve ibadetlerle geçirecek. Peki, Mevlit Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Mevlid Kandili'nde neler yapılır? İşte kandil gecesi yapılması gereken ibadetler

MEVLİT KANDİLİ'NDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Mevlid Kandili'nin idrak edilmesi, bu mübarek günün feyzinden istifade edebilmek Müslümanlar için önemlidir. Mevlid Kandili'nde farz olarak yapılması gereken bir ibadet olmasa da diğer kandil gecelerinde olduğu gibi Müslümanların bu mübarek günü dualarla, zikirlerle ve nafile ibadetlerle geçirmeleri tavsiye edilir.

MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Mevlid Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okumak, okuyanları dinlemek tavsiye edilen ibadetler arasındadır. Bunun dışında kulun isteklerini Allah'tan niyaz etmesi, tövbe ve şükür için dualar etmesi, Peygamber Efendimizin şefaatini dilemesi önerilir.

Peygamber Efendimiz, İbn Mesud'un aktardığı bir hadis-i şerifinde Kur'an okumak ile ilgili şöyle buyurmuştur:

"Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir."