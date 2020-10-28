Acil durum (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

Coronavirüs kabusu, dünyayı etkisi altına aldı. Avrupa, ikinci dalgayla boğuşurken ülkemizde vaka sayıları yeniden arttı. Özellikle büyükşehirler, alarm vermeye başladı. Vaka artışının yaşandığı Bursa'dan dün gelen fotoğraf ise panik yarattı. Çekirge Devlet Hastanesi'nin Acil Servis'i önündeki Coronavirüs test kuyruğunu görenler şaştı kaldı. Kuyruk, o kadar uzundu ki hastane dışına taştı!

SAĞLIKÇILARIN İZİNLERİ ERTELENDİ

Sağlık Bakanlığı, Coronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının istifa taleplerini kabul edilmeyeceğini, yaş haddi ve malulen hariç, emekli işlemlerinin tahsis edilmeyeceğini bildirdi. Yıllık izinlerin de durdurulduğunu belirtti.

MANZARA YİNE AYNI

Mega kent İstanbul, Coronavirüs'e karşı alarma geçti. Artan vaka sayılarına rağmen, vatandaşlar uyarıları dinlemedi. Dün sabah toplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Bazı vatandaşlar ise isyan etti: Uyarılara rağmen seferler artırılmıyor.

RİSK BÜYÜYOR

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, İstanbulluları uyardı: Mega kentte risk, diğer illere göre 2 kat daha fazla. Şu an İstanbul, 4-5 kişiden fazlasının yan yana gelmemesi lazım.

ANTİKOR DA TÜKENDİ

İngiltere'de yapılan COVİD-19 araştırması panik yarattı. Buna göre virüs sonrası oluşan antikorlar, azalmaya başladı. Temmuzda enfekte olanların yüzde 60'ında antikora rastlanırken, eylülde bu sayı yüzde 44'e indi

VAKA SAYISI 2 BİN 209

Türkiye'de dün 2 bin 209 kişiye Covid-19 hastalık tanısı konuldu. 76 kişi hayatını kaybetti. Bin 511 kişi iyileşti.