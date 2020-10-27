28 Ekim bankalar açık mı kapalı mı? 28 Ekim’de bankalar kaça kadar açık?

28 Ekim bankalar açık mı kapalı mı? Bankalar kaça kadar açık? 29 Ekim'de tüm yurtta coşkuyla Cumhuriyet Bayramımız kutlanacak. Bayram dolayısıyla 1,5 günlük tatil yaşanacak. Bankalarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar da 28 Ekim bankalar açık mı kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 28 Ekim'de bankalar kaça kadar açık? İşte yanıtı!
28 EKİM BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?
28 Ekim'de bankalar öğle saatlerine kadar çalışacak. Öğleden sonra tatil olacak bankalar yeniden 30 Ekim günü açılacak.
BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR?
Bankalar tüm Türkiye'de sabah 09.00 itibari ile hizmet vermeye başladı. Korona virüs sebebi ile bazı bankalar hala 10.00 saatlerinden sonra hizmet veriyor olsa da Türkiye genelinde banka çalışma saatleri 09.00 itibari ile başlamaktadır.
Bankalar her zaman 12.30 ile 13.30 saatleri arasında öğle tatili yapmaktadır. Korona virüs salgını döneminde dahi aynı saatler aralığında öğle tatili yapmaktadırlar.