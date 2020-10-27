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    • 27.10.2020 20:40
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    'den 'a sert tepki: En ağır şekilde kınıyoruz

    , ’ın sivillere saldırısı hakkında yaptığı açıklamada, " Bu insanlık dışı saldırıyı en ağır şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Türkiye'den Ermenistan'a sert tepki: En ağır şekilde kınıyoruz

    Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    'ın, dün (26 Ekim) ilan edilen e rağmen 'da çatışma bölgesi dışındaki sivil yerleşim alanlarına yönelik olarak devam eden saldırıları tüm evrensel insani ve ahlaki değerleri ayaklar altına almaktadır.

    Ermenistan silahlı kuvvetlerinin bugün akşam saatlerinde Berde kentine yönelik saldırısında biri 2 yaşında bir çocuk olmak üzere dört sivil hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diliyoruz.

    Ermenistan'ın bu insanlık dışı saldırısını en ağır şekilde kınıyor, vicdan ve sorumluluk sahibi ülkeleri Ermenistan'ın işlemeye devam ettiği savaş suçlarına dur demeye çağırıyoruz.

    Minsk Grubu Eşbaşkanlarının girişimleriyle bugüne kadar ilan edilen 3 ateşkesin her seferinde Ermenistan tarafından ihlal edilmesine rağmen, bu ihlallere Eşbaşkanlardan herhangi bir tepki gelmemesini de manidar buluyoruz.

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