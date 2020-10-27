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    • 27.10.2020 20:34
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    İYİ Partili ile ilgili başlatılan soruşturmasında çarpıcı detay: Çözüm tutanakları Başsavcılıkta!

    İYİ Parti Başkanı hakkında başlatılan soruşturmasıyla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Başsavcılığın ’ın bir televizyon programında yaptığı konuşma ardından hemen re’sen harekete geçtiği, Emniyet’ten programın çözüm tutanaklarını istediği ve gelen tutanaklar üzerine dosya oluşturulduğu öğrenildi.

    Sabah
    Hanife Akliman
    İP'li Kavuncu ile ilgili soruşturmada flaş detay!

    İYİ Parti Milletvekili , partisinin Başkanı 'yla ilgili bomba bir açıklama yapmıştı. Özdağ, Kavuncu'nun 'cü olduğunu dile getirmişti.

    KAMUOYUNDA TARTIŞMAYA NEDEN OLMUŞTU
    Bu açıklama ardından kamuoyunda büyük bir tartışmaya yaşanırken Cumhuriyet Başsavcılığının da soruşturma başlattığı bugün ayyuka çıktı. Başsavcılığın Terör Büro bünyesinde başlattığı FETÖ soruşturmasının çarpıcı detaylarına ulaşıldı.

    Başsavcılığın, 19 Ekim'de özel bir televizyon kanalında yapılan açıklamalar ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne canlı yayın çözüm tutanaklarının hazırlanması talimatı verdiği anlaşıldı. Çözüm tutanaklarının 22 Ekim günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştığı ve dosya oluşturulduğu öğrenildi. Başsavcılığın tutanaklar üzerinde yapacağı inceleme ardından Buğra Kavuncu'yu ifadeye çağırıp çağırmayacağı belli olacak.


    KAVUNCU'NUN AVUKATI DOĞRULAMIŞTI
    Buğra Kavuncu'nun avukatı Alper Akdoğan, soruşturma iddialarını doğrulayarak bugün Başsavcılığa giderek ifade vermeye hazır olduklarını belirttiğini açıklamıştı.

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    Haberler Güncel İYİ Partili Buğra Kavuncu ile ilgili başlatılan FETÖ soruşturmasında çarpıcı detay: Çözüm tutanakları Başsavcılıkta!