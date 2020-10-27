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    • 27.10.2020 11:02
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    Son dakika: lideri 'den 'nda önemli açıklamalar

    Son dakika haberi... Genel Başkanı , partisinin 'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, "Prof. Dr. Osman Durmuş'u kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Osman Durmuş, inanmış bir ülkücü, çalışkan bir hekim, başarılı bir siyasetçi, ahlaklı bir insan, kısacası adam gibi adamdı. 57. Cumhuriyet Hükümeti'nde Sağlık Bakanı olarak görev almış, gayreti, tecrübesi ile taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamıştır. Osman Durmuş'a rahmetler niyaz ediyorum, ailesine, sevenlerine, camiasına sabır ve metanet diliyorum." dedi. Osman Durmuş'un vefatıyla ilgili konuştuğu sırada Bahçeli'nin sesinin titrediği ve gözlerinin dolduğu görüldü.

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    Genel Başkanı , partisinin 'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

    Prof. Dr. Osman Durmuş'u kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Osman Durmuş, inanmış bir ülkücü, çalışkan bir hekim, başarılı bir siyasetçi, ahlaklı bir insan, kısacası adam gibi adamdı. 57. Cumhuriyet Hükümeti'nde Sağlık Bakanı olarak görev almış, gayreti, tecrübesi ile taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamıştır. Osman Durmuş'a rahmetler niyaz ediyorum, ailesine, sevenlerine, camiasına sabır ve metanet diliyorum.

    CUMHURİYET TÜRK MİLLETİNİN BAĞIMSIZLIĞIDIR
    Tarih anlayışımız devri, coğrafya anlayışımız dönemsel değildir. 29 Ekim günü TBMM'nde Cumhuriyet ilan edilmiştir. Cumhuriyet Türk milletinin bağımsızlığıdır. Hüküm milletindir, hükümet millettir.

    Bizim çizilecek sınırımız, bölünecek milletimiz yoktur. Bizim her saldırıyı defnedecek inanmış yüreğimiz vardır. Denemek isteyen varsa buyursun, denesin. Hainler nerede olursa olsun millet sevdalıları sonuna kadar buradadır.

    Türkiye'nin yükseliş çabası her tür engellemelere rağmen kararlılıkla devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti prangalarını kırmıştır. Yönetim sistemimizdeki reform Türkiye'nin önünü açmıştır. Sistemsel aksaklıklar telafi edilmiştir.

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