28 Ekim PTT noter kargolar açık mı? 28 Ekim’de PTT noter kargolar çalışıyor mu?

28 Ekim PTT noter kargolar açık mı? 28 Ekim PTT noter kargolar çalışıyor mu? Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle 29 Ekim tarihinde tüm resmi kurumlar, bankalar ve PTT gibi yerler çalışmayacak. Ancak 28 Ekim tarihinin yarım gün olması nedeniyle vatandaşlar bu tarihte PTT, noter, kargo gibi yerlerin açık olup olmadığını merak ediyor.

28 EKİM PTT NOTER KARGOLAR AÇIK MI?

28 Ekim tarihinde yarım gün tatil var. Dolayısıyla PTT ve noterler öğle tatiline kadar çalışacak. Kargoların ise gün sonuna kadar çalışacağı tahmin ediliyor.