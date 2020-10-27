28 Ekim PTT noter kargolar açık mı? 28 Ekim’de PTT noter kargolar çalışıyor mu?

28 Ekim PTT noter kargolar açık mı? 28 Ekim PTT noter kargolar çalışıyor mu? Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle 29 Ekim tarihinde tüm resmi kurumlar, bankalar ve PTT gibi yerler çalışmayacak. Ancak 28 Ekim tarihinin yarım gün olması nedeniyle vatandaşlar bu tarihte PTT, noter, kargo gibi yerlerin açık olup olmadığını merak ediyor.
28 EKİM PTT NOTER KARGOLAR AÇIK MI?
28 Ekim tarihinde yarım gün tatil var. Dolayısıyla PTT ve noterler öğle tatiline kadar çalışacak. Kargoların ise gün sonuna kadar çalışacağı tahmin ediliyor.
PTT ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir.
Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.
NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ
Noterlik dairesinde günlük çalışma, o yerdeki diğer resmi dairelerle birlikte başlar. Noter, günlük çalışma süreleri dışında iş kabul edemez.
Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.
Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.