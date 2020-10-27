Osman Durmuş kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un vefatının ardından Osman Durmuş kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Durmuş, bir dönem Sağlık Bakanı olarak görev yapmıştı.

HASTANE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Sağlık eski Bakanı Osman Durmuş'un tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yörükbulut, yaptığı yazılı açıklamada Durmuş'un çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: