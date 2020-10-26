İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2015-2016 yıllarında Nusaybin ilçesinde çukur eylemlerine katıldıkları, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 21 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınana 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nusaybin ilçesinde 2015- 2016 yıllarında terör örgütü PKK tarafından yapılan çukur eylemine katılanların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmada 21 Ekim günü düzenledikleri operasyonda 6 kadın şüpheliyi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.