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    'de, terör örgütü 'nın çukur eylemlerine katılan 6 kadından 4'ü tutuklandı

    'in ilçesindeki terör örgütü /'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

    AA
    PKK'nın çukur eylemleri... 6 kişiden 4'ü tutuklandı

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2015-2016 yıllarında ilçesinde çukur eylemlerine katıldıkları, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınana 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nusaybin ilçesinde 2015- 2016 yıllarında terör örgütü tarafından yapılan çukur eylemine katılanların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmada 21 Ekim günü düzenledikleri operasyonda 6 kadın şüpheliyi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.

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