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    • 27.10.2020 06:37
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    SON DAKİKA: Milyonluk gece kulübü skandalında flaş gelişme: bu kez kaçamayacak

    Son dakika haberine göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, “gece kulübü” skandalında üye avukatlara bilgi vermeyen ile ilgili kararını verdi. Kurul, sosyal tesisin gece kulübü işletmecisine ne zaman, nasıl ve ne kadara kiralandığına ilişkin bilgilerin başvurucu avukata verilmesini kararlaştırdı. Beşiktaş Balmumcu’daki Boğaz manzaralı bina tarafından İstanbul Barosu’na tahsis edilmiş ve 7 yıllık tadilatın ardından bina gece kulübüne döndürülmüştü.

    İstanbul Barosu bu kez kaçamayacak
    (TBB) tarafından 2012'de avukatların sosyal tesis olarak kullanması için 6 milyon dolara satın alınarak 'na tahsis edilen İstanbul Balmumcu'daki yerin bir gece kulübüne kiraya verildiği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlar olayın peşine düştü. Avukatlar, İstanbul Barosu'na "Sosyal tesis niyetiyle satın alınan yerin söz konusu gece kulübünü işleten şirkete ne zaman ve nasıl kiraya verildiğini" sordu. Ancak Baro, "Başvurunuz Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışındadır. Bu nedenle Bilgi Edinme Birimi olarak olumlu yanıt veremiyoruz" diyerek cevap vermekten kaçındı.

    BİLGİ EDİNME KURULU'NA BAŞVURDU
    Bunun üzerine Avukat Erdost Balcı, konuyu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na taşıdı. Balcı, başvurusunda, sosyal tesisin işletmesinin "Bhava Group" adlı bir şirkete verildiğini belirterek, "Hangi tarihten bu yana sosyal tesisi işlettiği bilgisi, aylık kira geliri bilgisi, sosyal tesislerin işletmesini ihaleyle mi yoksa pazarlık usulü ile mi alındığı bilgisi ile şirketle imzalanan kira kontratı ve varsa ihale şartnamesinin bir örneğinin" verilmesini talep etti.





    BARO BİLGİLERİ VERECEK
    Kurul, yaptığı inceleme sonucunda söz konusu bilgilerin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında olduğunu belirterek, başvuruyu kabul etti. Daha önce gece kulübü skandalını örtbas etmek için üye avukatlara bilgi vermeyen İstanbul Barosu, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun kararı uyarınca Balcı'nın sorularına cevap verecek. Böylece sosyal tesisin gece kulübü yapılmasına ilişkin birçok soru cevap bulmuş olacak.

    TBB DE PEŞİNDE
    Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye Barolar Birliği de "gece kulübü" skandalının gün yüzüne çıkmasının ardından harekete geçmiş ve İstanbul Barosu'na söz konusu yerin kim tarafından ve hangi amaçla kullanıldığını sormuştu. Ancak sorularına cevap alamayan TBB, üçüncü yazısında, avukatlar için satın alınmasına rağmen gece kulübü yapılan yerin kiralanmasına ilişkin yönetim kurulu kararını, kira sözleşmesini, ihale duyurularını ve eksper raporunu istemişti. TBB'nin Yönetim Kurulu kararıyla amacı dışında kullanılan tesise ilişkin protokolü iptal edebileceği belirtiliyor. İstanbul Barosu'nun skandalını gündeme getirilmesinin ardından alkollü içki ruhsatının bulunmadığı ve sadece kafe ve restoran olarak işletme izni olduğu ortaya çıkan işletmenin faaliyeti durdurulmuştu.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Milyonluk gece kulübü skandalında flaş gelişme: İstanbul Barosu bu kez kaçamayacak