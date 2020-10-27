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    • 28.10.2020 05:56
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    SON DAKİKA: 'da 3,8 büyüklüğünde

    SON DAKİKA HABERİ... Afet ve () yer alan bilgiye göre, saat 05.04'de Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. in yaklaşık 10 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

    Ankara'da korkutan deprem

    SON DAKİKA HABERİ... 'nın Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde meydana geldi.

    Afet ve () yer alan bilgiye göre, saat 05.04'de Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Ankara'da 3,8 büyüklüğünde deprem