Koronavirüs artık salgın değil bir savaş! Uzman isimden şoke eden açıklama: Öngöremiyoruz

"Haziran 2020 hem Kurban Bayramı hem de aylardır evlerinden çıkamayanlar için tatil ayı. Bir yandan Kurban Bayramı ritüelleri, bir yandan mevsim dönüşümü tatil ayı, bir yandan da hızlı normalleşme ile toplum hareketliliğinin tahmin edildiğinden fazla artması vaka sayısının artmasına neden oldu. Sonuçta hızla artan toplumsal temas, toplum içinde maske-mesafe gibi önemli tedbirlere karşı duyarsız grubun genişliği ve bu gruplara gerektiği ölçüde müdahale edilmemesi sonucu, bütün Türkiye'de 3 rakama düşen vaka sayılarında hızlı bir artma başladı. Birçok il ve ilçemizde sıfıra düşen vaka sayıları sonrası yeni normaller dönemiyle tekrar başlayan ciddi artışlar bu gelişmeyi ikinci dalga olarak da tanımlatabilir. İkinci dalga, ekonomik ve sosyal nedenlerle ilk baştaki sıkı tedbirlere dönülmemesi nedeniyle birinciden daha hızlı ve Türkiye sathına daha yaygın olarak gelişmekte. Bu noktada bir başka önemli husus daha var: Sağlık personeli birinci dalgada endişeliydi, ama heyecanlıydı, meraklı ve hırslıydı, kurallar içinde çok dikkatli davranıyordu. Hastalıkla nasıl baş edeceğini de iyi öğrenmişti. Uzayan süreçte, maalesef sağlık personeli yoruldu, çok sayıda sağlık personeli hastalandı, görev şehidi oldu. Zaman içinde de COVID-19 mücadelesinde sağlık çalışanları yalnız kaldı, hatta fiili saldırıların bile önü alınamadı. Oysa toplumun, salgının kontrol altına alınmasında, bütün gücüyle ve şefkatiyle sağlık çalışanlarının yanında olmaları gerekirdi. Pandemi, ulaştığı boyutlarıyla artık bir savaşa benzetilebilir. Bu savaşa, topyekûn toplum katılmalı, her türlü kaygı bir kenara bırakılmalı ve salgının kontrol altına alınması için ne fedakârlık gerekiyorsa toplumca yerine getirilip, çalışılmalıydı."