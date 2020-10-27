"O ESKİ GÜNLERE YAKLAŞIYORUZ"

Prof. Dr. Öztürk, İstanbul'daki vaka sayılarının salgının ilk dönemi olan mart, nisan mayıs aylarında yüzde 52'ye kadar çıktığını, sonra yüzde 12'lere kadar gerilediğini hatırlatarak, "Sonra Ankara ve diğer iller arttı. Fakat şu anda İstanbul, Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi, vakaların yüzde 40'ını kapsıyor. O eski günlere yaklaşıyoruz. Ağırlıklı olarak, Türkiye nüfusunun dörtte biri ama vakaların ise neredeyse yarısını oluşturur duruma geldi. Bu şuna işaret ediyor; İstanbul'da yaşayanlar Türkiye'nin diğer illerine göre daha risk altında. Yani, sağlam görülen bir kişiyle temas ettiğimizde bulaş riski bu hastalığın daha az görüldüğü bir ile göre en az 2 kat fazla." uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vatandaşları kurallara uymaları konusunda sürekli uyardıklarını hatırlatan Öztürk, salgının toplumun kuralla uymasıyla biteceğini, aşı bulunsa dahi etkisinin belli bir oranda kalacağını ifade etti.

Öztürk, İstanbul ve Türkiye genelindeki vaka sayısının azalması için vatandaşların bir arada bulunduğu ulaşım araçları, iş yerleri, restoranlar, nikah törenleri ve taziyeler gibi alanlarda kurallara uyulmasının önemini vurguladı.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan yaklaşık 500 sayfalık "Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nden de bahseden Öztürk, rehberde iş yerleri, okullar, alışveriş merkezleri, hizmet alan ve hizmet veren kişiler için kuralların tek tek belirlendiğini, akılcı ve bilimsel şekilde ne yapılması gerektiğinin anlatıldığını, fakat toplumda, sanki bu kurallar geride kalmış gibi davranıldığını söyledi.

Öztürk, salgın yönetimi için hazırlanan bu rehberin toplumda daha çok konuşulmasını istediğini belirterek, basın kuruluşlarının buna daha fazla önem vermeleri, ilgili kamu kesimleriyle buradaki kurallara ne kadar uyulduğunu konuşmaları, rehberde belirtilen alanlarda daha fazla gözlem yapmaları ve herkesin ortak sorumluluk bilinciyle farkındalık oluşturması gerektiğini kaydetti.