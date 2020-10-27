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    Gündemde arama motorları üzerinden en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. , , haberimizde derledik. Sosyal medya hesaplarından paylaşmak isteyen kısa ve uzun en anlamlı ve güzel 9 Ekim şiirlerini seçebilir. 29 Ekim 192tarihinden bu yana her yıl kutlanan bu özel güne dair şiirleri haberimizden inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    29 Ekim şiirleri! 2, 3, 4, 5 kıtalık MEB onaylı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri!

    Cumhuriyetin ilan edilişinin bu sene 97.yıl dönümü kutlanacak. 29 Ekim'e sayılı günler kala heyecan arttı. Corona virüsten dolayı toplu etkinlikler kutlanamayacak olsa da sosyal medyadan milyonlarca kişi Türk tarihindeki bu önemli olayı kutlayacak. 2, 3, 4, 5 kıtalık MEB onaylı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri haberimizde derledik. En güzel 29 Ekim şiirlerini siz de paylaşabilirsiniz.

    EN GÜZEL VE ANLAMLI 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

    29 Ekim

    Bizle başlar asalet

    içimizde hürriyet

    Vatanımız Türkiye

    Yaşasın Cumhuriyet

    Çünkü Atamız kurdu

    Yoktan var etti yurdu

    Düşmanları korkudan

    Terk eyledi hududu

    Cumhuriyet Atamızın

    Kurduğu eseridir

    layık olan yaşasın

    Sonsuzluk güneşidir

    Seyit Aybek


    ATATÜRK VE CUMHURİYET

    Baş eğmişken önünde altı asır her zorluk
    Göçtü bir çınar gibi koca imparatorluk!
    Çatırdattı bu göçüş göklerini vatanın
    Duyunca silkindi Türk narasını "Ata"nın!
    Haykırdı kadın, erkek: "İhtilâl var, ihtilâl"!
    Çiğnenemez yerlerde mübarek, şanlı hilâl
    Alev alev bayrağım kızıllıklarda yandı
    Bütün millet "Kemal"in etrafında toplandı!
    Dönünce yurt ananın gözleri bir pınara
    Can verdi ulu tanrım bu devrilen çınara!
    Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak
    Irkının şahlanışı ısırttı "Garb"a dudak!
    Çekince Mehmetçik'ler kılıçları kınından
    Göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından!
    Birleşti siperlerde gazilerle, şehitler
    Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler!
    Dile gelince otuz asırlık şanlı mazi
    Türk'ün kara bahtını ağarttı "Büyük Gazi"!
    Son verip bu cenkte biz binbir kötü niyete
    Kavuştuk sevgilimiz: İstiklâl, hürriyetle!
    Değildir zindan artık bize Anadolu'muz
    Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz!
    Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden
    Gökler dolusu selâm, ölmez "Ata"ya bizden!

    Cemal Oğuz Öcal

    CUMHURİYET BAYRAMI

    Gündüz herkes neşeli
    Şenlik olur akşamı
    Bayramların güzeli
    Cumhuriyet Bayramı
    Her bayramla bir tutmam
    Bu bayram, büyük bayram
    Yurtta üç gece, üç gün
    Eğlence var, şenlik var
    Işıklar yanar bütün
    Dalgalanır bayraklar
    Her bayramla bir tutmam
    Bu bayram, büyük bayram

    Necdet Rüştü Efe

    CUMHURİYET

    Kan akıttık, can verdik;öyle kavuştuk sana,

    Adın bile mutluluk veriyor insana.

    Seviyoruz seni biz canımızdan ileri,

    Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri!

    Eğer birgün uğruna gerekirse canımız,

    Damarımızda saklı senin için kanımız.

    Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet,

    Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet!

    29 EKİM

    Cumhuriyet Bayramı

    Geldi bize ne mutlu!

    Bayraklarla donattık,

    Güzel okulumuzu.

    Sokaklarda, evlerde,

    Al bayrak dalgalanır.

    Onun o al rengini,

    Bütün bir dünya tanır.

    Yirmi dokuz ekimi

    Karşılarız neşeyle,

    Çünkü bu günde erdik

    Büyük Cumhuriyete.

    Yürüyün arkadaşlar,

    Hep ileri koşalım.

    Bugün bayramımız var.

    Gelin bayramlaşalım.


    AKDENİZ'E DOĞRU

    Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

    Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

    Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,

    Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

    "Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk…

    Zafer bahçelerinden gül koparmağa koştuk…

    Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,

    Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

    Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa

    Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

    Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,

    Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

    Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

    Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...
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    Haberler Güncel 29 Ekim şiirleri! 2, 3, 4, 5 kıtalık MEB onaylı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri!