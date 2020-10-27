29 Ekim şiirleri! 2, 3, 4, 5 kıtalık MEB onaylı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri!

Cumhuriyetin ilan edilişinin bu sene 97.yıl dönümü kutlanacak. 29 Ekim'e sayılı günler kala heyecan arttı. Corona virüsten dolayı toplu etkinlikler kutlanamayacak olsa da sosyal medyadan milyonlarca kişi Türk tarihindeki bu önemli olayı kutlayacak. 2, 3, 4, 5 kıtalık MEB onaylı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri haberimizde derledik. En güzel 29 Ekim şiirlerini siz de paylaşabilirsiniz.
EN GÜZEL VE ANLAMLI 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ
29 Ekim
Bizle başlar asalet
içimizde hürriyet
Vatanımız Türkiye
Yaşasın Cumhuriyet
Çünkü Atamız kurdu
Yoktan var etti yurdu
Düşmanları korkudan
Terk eyledi hududu
Cumhuriyet Atamızın
Kurduğu eseridir
layık olan yaşasın
Sonsuzluk güneşidir
Seyit Aybek
ATATÜRK VE CUMHURİYET
Baş eğmişken önünde altı asır her zorluk
Göçtü bir çınar gibi koca imparatorluk!
Çatırdattı bu göçüş göklerini vatanın
Duyunca silkindi Türk narasını "Ata"nın!
Haykırdı kadın, erkek: "İhtilâl var, ihtilâl"!
Çiğnenemez yerlerde mübarek, şanlı hilâl
Alev alev bayrağım kızıllıklarda yandı
Bütün millet "Kemal"in etrafında toplandı!
Dönünce yurt ananın gözleri bir pınara
Can verdi ulu tanrım bu devrilen çınara!
Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak
Irkının şahlanışı ısırttı "Garb"a dudak!
Çekince Mehmetçik'ler kılıçları kınından
Göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından!
Birleşti siperlerde gazilerle, şehitler
Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler!
Dile gelince otuz asırlık şanlı mazi
Türk'ün kara bahtını ağarttı "Büyük Gazi"!
Son verip bu cenkte biz binbir kötü niyete
Kavuştuk sevgilimiz: İstiklâl, hürriyetle!
Değildir zindan artık bize Anadolu'muz
Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz!
Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden
Gökler dolusu selâm, ölmez "Ata"ya bizden!
Cemal Oğuz Öcal
CUMHURİYET BAYRAMI
Gündüz herkes neşeli
Şenlik olur akşamı
Bayramların güzeli
Cumhuriyet Bayramı
Her bayramla bir tutmam
Bu bayram, büyük bayram
Yurtta üç gece, üç gün
Eğlence var, şenlik var
Işıklar yanar bütün
Dalgalanır bayraklar
Her bayramla bir tutmam
Bu bayram, büyük bayram
Necdet Rüştü Efe
CUMHURİYET
Kan akıttık, can verdik;öyle kavuştuk sana,
Adın bile mutluluk veriyor insana.
Seviyoruz seni biz canımızdan ileri,
Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri!
Eğer birgün uğruna gerekirse canımız,
Damarımızda saklı senin için kanımız.
Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet,
Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet!
29 EKİM
Cumhuriyet Bayramı
Geldi bize ne mutlu!
Bayraklarla donattık,
Güzel okulumuzu.
Sokaklarda, evlerde,
Al bayrak dalgalanır.
Onun o al rengini,
Bütün bir dünya tanır.
Yirmi dokuz ekimi
Karşılarız neşeyle,
Çünkü bu günde erdik
Büyük Cumhuriyete.
Yürüyün arkadaşlar,
Hep ileri koşalım.
Bugün bayramımız var.
Gelin bayramlaşalım.
AKDENİZ'E DOĞRU
Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…
Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,
Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.
"Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk…
Zafer bahçelerinden gül koparmağa koştuk…
Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,
Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.
Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa
Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.
Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,
Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.
Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...