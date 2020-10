29 Ekim şiirleri! 2, 3, 4, 5 kıtalık MEB onaylı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri!

EN GÜZEL VE ANLAMLI 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

29 Ekim

Bizle başlar asalet

içimizde hürriyet

Vatanımız Türkiye

Yaşasın Cumhuriyet

Çünkü Atamız kurdu

Yoktan var etti yurdu

Düşmanları korkudan

Terk eyledi hududu

Cumhuriyet Atamızın

Kurduğu eseridir

layık olan yaşasın

Sonsuzluk güneşidir

Seyit Aybek



ATATÜRK VE CUMHURİYET



Baş eğmişken önünde altı asır her zorluk

Göçtü bir çınar gibi koca imparatorluk!

Çatırdattı bu göçüş göklerini vatanın

Duyunca silkindi Türk narasını "Ata"nın!

Haykırdı kadın, erkek: "İhtilâl var, ihtilâl"!

Çiğnenemez yerlerde mübarek, şanlı hilâl

Alev alev bayrağım kızıllıklarda yandı

Bütün millet "Kemal"in etrafında toplandı!

Dönünce yurt ananın gözleri bir pınara

Can verdi ulu tanrım bu devrilen çınara!

Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak

Irkının şahlanışı ısırttı "Garb"a dudak!

Çekince Mehmetçik'ler kılıçları kınından

Göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından!

Birleşti siperlerde gazilerle, şehitler

Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler!

Dile gelince otuz asırlık şanlı mazi

Türk'ün kara bahtını ağarttı "Büyük Gazi"!

Son verip bu cenkte biz binbir kötü niyete

Kavuştuk sevgilimiz: İstiklâl, hürriyetle!

Değildir zindan artık bize Anadolu'muz

Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz!

Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden

Gökler dolusu selâm, ölmez "Ata"ya bizden!

Cemal Oğuz Öcal