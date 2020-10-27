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    • 27.10.2020 21:04
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    Son dakika: 'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

    tarafından yapılan açıklamada, Yıldırım-2 Operasyonu kapsamında 'nin ilçesinde 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

    Yüksekova'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

    , 'nin ilçesi bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Yıldırım-2 Operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

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    Haberler Güncel Son dakika: Hakkari Yüksekova'da 4 terörist etkisiz hale getirildi