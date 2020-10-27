Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2021 yılı bütçesini vatandaş odaklı bir icraat bütçesi olarak hazırladık. Bütçede temel önceliğimiz, toplanan gelirlerin vatandaşlarımıza hizmeti esas alan bir anlayışla kullanılmasıdır." açıklamasında bulundu.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2021 yılı bütçesini vatandaş odaklı bir icraat bütçesi olarak hazırladık
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2021 yılı bütçesini vatandaş odaklı bir icraat bütçesi olarak hazırladık. Bütçede temel önceliğimiz, toplanan gelirlerin vatandaşlarımıza hizmeti esas alan bir anlayışla kullanılmasıdır." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2021 yılı bütçesini vatandaş odaklı bir icraat bütçesi olarak hazırladık. Bütçede temel önceliğimiz, toplanan gelirlerin vatandaşlarımıza hizmeti esas alan bir anlayışla kullanılmasıdır." açıklamasında bulundu.