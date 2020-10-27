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    • 27.10.2020 20:56
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    : 2021 yılı bütçesini vatandaş odaklı bir icraat bütçesi olarak hazırladık

    , "2021 yılı bütçesini vatandaş odaklı bir icraat bütçesi olarak hazırladık. Bütçede temel önceliğimiz, toplanan gelirlerin vatandaşlarımıza hizmeti esas alan bir anlayışla kullanılmasıdır." açıklamasında bulundu.

    Haberler Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2021 yılı bütçesini vatandaş odaklı bir icraat bütçesi olarak hazırladık