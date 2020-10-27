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    • 27.10.2020 20:36
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    Başkanı Prof. Dr. duyurdu: ’de yeniden ibadete açılacak

    Başkanı Prof. Dr. , ’un Fatih ilçesindeki ’nin, ’de kılınacak ibadete açılacağını bildirdi.

    Kariye Camii 75 yıl sonra ibadete açılıyor!

    Başkanı Prof. Dr. , 'un Fatih ilçesindeki 'nin, 'de kılınacak ibadete açılacağını bildirdi.

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kariye Camii'nin 75 yıl sonra ibadete açılacak olması dolayısıyla kişisel sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olması dileğinde bulundu.

    "Diyanet İşleri Başkanlığımıza devredilerek yeniden ibadete açılmasına karar verilen Kariye Camii inşallah 30 Ekim'de Cuma namazı ile birlikte yeniden cemaatine kavuşacak. Cenab-ı Hak minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin. Milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun."

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    Haberler Güncel Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş duyurdu: Kariye Camii 30 Ekim’de yeniden ibadete açılacak