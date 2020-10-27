Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ- TAK) Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından her yıl düzenlenen 2242 kodlu Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarına Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü damga vurdu. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dal danışmanlığında lisans bitirme projesi olarak hazırlanan 6 projenin tamamı ön değerlendirme aşamasını geçerek Türkiye çapında 4 bölgede organize edilen yarışmanın Erzurum Bölge Sergisine davet edildi.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ!

Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik Kategorisinde; Gerçek Zamanlı Çeviri Yapabilen Akıllı Gözlük Projesiyle Furkan Kuşçu, Sait Özbey ve Sümeyya Şüheda Ceylan, Denetimli Serbestlik Kapsamındaki Yükümlüleri İzleme ve Mağduru Koruma Sistemi Projesiyle Osman Arda Demir, İşitme Engelliler İçin Yapay Zekâ Destekli Ses İşleyen Akıllı Gözlük Projesiyle Serdar Kurdal Erzurum Bölge Sergisinde birincilik elde ederek Türkiye Final Sergisine katılma hakkı kazandılar. Yine Serdar Kurdal tarafından hazırlanan İşitme Engelliler İçin Yapay Zekâ Destekli Ses İşleyen Akıllı Gözlük Projesi Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Final Sergisinde ise Mert Aksoy ve Omar Diar Bakerly tarafından hazırlanan, Fonksiyonel Elektriksel Uyarı ile Düşük Ayak Tanısına Sahip Bireylerin Fizik Tedavi Sürecini Hızlandıracak Portatif Bir Cihazın Geliştirilmesi Projesi Sağlık Kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

ÖDÜLÜ ERDOĞAN VERDİ

Dereceye giren öğrenciler 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020 kapsamında projelerini sergilediler. Festivalin üçüncü gününde düzenlenen ödül töreninde ise ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldılar.

BU GURUR HEPİMİZİN

2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törene Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı iştirak ederken, devlet erkânının yanı sıra bakanlar, YÖK üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler, üniversite rektörleri ile YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamında ülke için öncelikli alanlarda doktora eğitimi gören öğrenciler katıldı. Törende YÖK tarafından her yıl bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride dağıtılan YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülleri, akademisyenlere ve yükseköğretim kurumlarına Başkan Erdoğan tarafından verildi. Atatürk Üniversitesi, "2020 Yılı Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü" ile kurumsal ödül almaya hak kazanan üniversitelerden biri oldu.

Ödül töreninde Atatürk Üniversitesi, "2020 Yılı Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü" ile kurumsal ödül almaya hak kazanan üniversitelerden biri oldu. 2020 Yılı Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülüne layık görülmenin Atatürk Üniversitesi için büyük gurur kaynağı olduğunu ve ödülü Atatürk Üniversitesinin tüm mensupları adına aldığını belirten Rektör Çomaklı şunları söyledi: "Başta bu ödüle bizleri layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'a şükranlarımı sunuyorum. YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülünün üniversitemize kazandırılması hususunda yoğun çaba harcayan Veteriner Fakültesi öğretim üyelerini ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

SANAL BİRİNCİLİK

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te Eğitim Teknolojileri Alanında yarışan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Kübra Kablan ile Yusuf Bayram Tuğlu, Sanal Clinic girişimleriyle TEKNOKENT bünyesinde ürettikleri Diagnosis Time ürünüyle 1. oldular.

TAVSİYELER VERDİ

"Milli teknoloji hamlesi" sloganıyla yola çıkan, Türkiye toplumunun teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini amaçlayan, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin desteğiyle bu yıl Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020'de Eğitim Teknolojileri Alanında, üniversite ve üzeri seviyesinde 179 proje arasından birincilikle ayrılan Sanal Clinic ekibine başarı ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Başkan Erdoğan, Genç Girişimcilere tavsiyelerde bulundu. Konuya ilişkin açıklama yapan Kübra Kablan ile Yusuf Bayram Tuğlu; kısa sürede ve pandemi ortamına rağmen yoğun çalışmaları sayesinde başarılı olduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erd oğan'ın, Yerli ve Milli Türkiye hedefine ulaştıracak adımlara öncülük etmeleri için hedef büyütme tavsiyesinde bulunduğunu aktaran genç mucitler, bu nasihatların kendilerini yüreklendirdiğini ifade ettiler.

ÜRÜN HAZIR

Sanal Clinic ekibi adına ödülü alan ve konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kübra Kablan, ürünün ticarileşmeye hazır olduğunu, hazırladıkları sistemin birçok kamu kurumu ile teknoloji firmasının ilgisini çektiğini ancak önceliğin Atatürk Üniversitesi olduğunu dile getirdi.

ENGELLİLER İÇİN YAPTI

Görme engelli bireylerin problemlerini ele alan ve özellikle eğitim alanında görme engelli bireylerin yaşadıkları sorunlara teknolojik çözümler sunan "Görme Engelli Bireylerin Eğitimleri İçin Açık Kaynak Donanım Prototiplerinin Geliştirilip Entegre Bir Dijital Platformun Oluşturulması" isimli proje ile birincilik elde eden Furkan Güneş, ödülünü düzenlenen törenle TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'dan aldı. 9-10 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Türkiye genelinde tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan yarışma; bu yıl Ankara, Erzurum, İstanbul ve Konya olmak üzere 4 bölge merkezinde gerçekleştirildi. Ön elemeyi geçerek bölge finallerine katılmaya hak kazanan 400 proje, 175 jüri üyesi tarafından değerlendirilerek birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü almaya hak kazandı. Bölge finallerinde birincilik elde eden projeler zorlu Türkiye finalinde yarıştı. Değerlendirmeler sonucunda Türkiye genelinde dereceye giren proje ekiplerinin ödülleri, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen törende takdim edildi.