Yarın kandil mi sorusu özellikle akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından çok araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılı dini günler takvimini öğrenmek isteyenler vatandaşlar bu kapsamda 28 Ekim Çarşamba yarın ne kandili idrak edilecek sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Diyanet 2020 dini günler takvimini ve diğer tüm soruların cevabını yazımızda derledik.

YARIN KANDİL Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2020 yılında Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 Çarşamba günü idrak edilecek.