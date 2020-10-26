Son dakika: Koronavirüs akciğerlere işte böyle yayılıyor

Doktor Young Seok, "Yapay mini akciğer üzerinde sayısız deneysel tedavi yöntemi uygulanabilir. Bu şekilde, bazı insanların corona virüse karşı neden daha duyarlı olduğunu açıklayabiliriz. Çalışmamız sayesinde şu ana kadar cevaplanmamış birçok soruya yanıt verilebileceğine inanıyoruz. En önemlisi bu yöntem bize, akciğerlerin virüse karşı ürettiği törepatik ajanları görme olanağı sunuyor" ifadelerini kullandı.