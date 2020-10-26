NESCAFE BMW ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Çekilişler 4 aylık dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırasıyla 27.10.2020-27.11.2020-28.12.2020 ve 28.01.2021 tarihlerinde saat 11.00'da ve tüm katılımlar üzerinden yapılacak 5. Dönem için 28.01.2021 saat 13:00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("U2") Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Kazanan talihliler 5 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırayla 02.11.2020, 03.12.2020, 04.01.2021, 04.02.2021 tarihlerinde Takvim Gazetesi'nde duyurulacaktır.