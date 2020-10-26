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    • 26.10.2020 11:01
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    SON DAKİKA: 'daki iki orman ı da kontrol altına alındı

    Son dakika haberine göre, 'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan iki orman ında soğutma çalışmaları yapılıyor. Öte yandan bu mevkiye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki 'nda cumartesi günü başlayan yangın da dün kontrol altına alınmıştı.

    Kastamonu'daki yangınlar kontrol altına alındı

    'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan iki orman ında soğutma çalışmaları yapılıyor.

    İlçeye bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisinde perşembe günü henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

    Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına başladı.

    Gürcüdere mevkisinde perşembe günü çıkan yangını söndürme çalışmalarına Çatalzeytin, Küre, Taşköprü, Tosya, Araç, Devrekani, Karadere ve Kastamonu Orman İşletme müdürlükleri ile Abana, Çatalzeytin ve Bozkurt Belediyesi itfaiye ekipleri ile köylüler katılmış, çalışmalara 9 ilden gönderilen yangın söndürme araçları ve 2 helikopterle destek verilmişti.

    Öte yandan bu mevkiye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki 'nda cumartesi günü başlayan yangın da dün kontrol altına alınmıştı.


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