



Özdemir, "Yangın hala devam ediyor. Canımız yanıyor ve çok üzülüyoruz. Bu ormanlar bizim geçim kaynağımız, hepimizin ekmek teknesi. Canlılar yok oluyor, ormanımız yok oluyor." diye konuştu.

Özdemir, bölgede bu mevsimde kullanılmayan yayla evlerinin de bulunduğunu kaydetti.