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    • 26.10.2020 15:14
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    : 'ndan Kamerun'daki ya kınama

    haberine göre , Kamerun'un 'ndeki yönelik gerçekleştirilen ve çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiği yı kınadı.

    DHA
    Dışişleri'nden o saldırıya kınama

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kamerun'un Kumba Vilayeti'ndeki bir özel okula yönelik olarak 24 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Masum çocuklara yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Kamerun halkına ve Hükümeti'ne içten taziyelerimizi sunuyor, yaralı çocuklara acil şifa diliyoruz" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Kamerun'daki saldırıya kınama