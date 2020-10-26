Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kamerun'un Kumba Vilayeti'ndeki bir özel okula yönelik olarak 24 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Masum çocuklara yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Kamerun halkına ve Hükümeti'ne içten taziyelerimizi sunuyor, yaralı çocuklara acil şifa diliyoruz" denildi.



