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    • 26.10.2020 15:55
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    : 'nda hareketli anlar!

    haberine göre Çağlayan'daki 'nda bir kişi, boğazına maket bıçağı dayayarak adliyeye girdi. Göğsünü kesen şüpheli, polisler tarafından adliye karakoluna götürülerek gözaltına alındı.

    Olay, Adliyesi'nde saat 14.05 sıralarında yaşandı. Adliyenin C kapısından giren bir erkek şüpheli, X-Ray cihazında sinyal vermesi üzerine güvenlik görevlilerince içeri alınmadı. Bunun üzerine şüpheli, üzerinden çıkardığı maket bıçağını boğazına dayayarak adliyenin ortasına doğru koşarak girdi. Güvenlik görevlileri, şüphelinin etrafını sararak önlem aldı.



    Bir süre etrafına kimseyi yaklaştırmayan şüpheli şahıs, yla kendini keserek göğsünden yaraladı. Vücudu kanayan şüpheliye, polisler müdahalede bulunarak etkisiz hale getirdi. Şüpheli polisler tarafından adliye karakoluna götürülerek gözaltına alındı.

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