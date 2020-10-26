M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları! Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak?

Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları! Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak? Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nun ilk etabı açılıyor. M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattının açılışı yapılıyor. Açılışının ardından ilk 2 gün ücretsiz olacak metro hattı İstanbul trafiğine de olumlu bir katkı yapacak.

MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO DURAKLARI

M7 METRO DURAKLARI

Mecidiyeköy

Çağlayan

Kağıthane

Nurtepe