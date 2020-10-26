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    • 26.10.2020 10:04
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    M7 metro durakları! su ne zaman açılacak?

    metrosu açılıyor. Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı, Cumhuriyet Bayramı’ndan bir gün önce 28 Ekim tarihinde açılacak. İlk 2 gün ücretsiz olacak metronun durakları vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, durakları nelerdir? Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak?

    takvim.com.tr
    M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları! Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak?

    Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları! Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak? Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nun ilk etabı açılıyor. M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattının açılışı yapılıyor. Açılışının ardından ilk 2 gün ücretsiz olacak metro hattı İstanbul trafiğine de olumlu bir katkı yapacak.

    MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO DURAKLARI

    M7 METRO DURAKLARI

    Mecidiyeköy

    Çağlayan

    Kağıthane

    Nurtepe

    Alibeyköy

    Çırçır Mahallesi

    Veysel Karani-Akşemsettin

    Yeşilpınar

    Kazım Karabekir

    Yenimahalle

    Karadeniz Mahallesi

    Tekstilkent-Giyimkent

    Oruç Reis

    Göztepe

    Mahmutbey

    METRO NE ZAMAN AÇILACAK?

    Gün içerisinde 400 bin yolcuya hizmet etmesi planlanan Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattında, personellerin de yetiştirildiği bildirildi.

    28 Ekim'de kullanıma açılacak metro hattının 2 gün boyunca ücretsiz olacağı da açıklandı.
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    Haberler Güncel M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları! Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak?