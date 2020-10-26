M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları! Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak?

Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları! Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak? Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nun ilk etabı açılıyor. M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattının açılışı yapılıyor. Açılışının ardından ilk 2 gün ücretsiz olacak metro hattı İstanbul trafiğine de olumlu bir katkı yapacak.
MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO DURAKLARI
M7 METRO DURAKLARI
Mecidiyeköy
Çağlayan
Kağıthane
Nurtepe
Alibeyköy
Çırçır Mahallesi
Veysel Karani-Akşemsettin
Yeşilpınar
Kazım Karabekir
Yenimahalle
Karadeniz Mahallesi
Tekstilkent-Giyimkent
Oruç Reis
Göztepe
Mahmutbey
METRO NE ZAMAN AÇILACAK?
Gün içerisinde 400 bin yolcuya hizmet etmesi planlanan Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattında, personellerin de yetiştirildiği bildirildi.
28 Ekim'de kullanıma açılacak metro hattının 2 gün boyunca ücretsiz olacağı da açıklandı.