Saatler geri mi alındı? 26 Ekim saat kaç? Türkiye’de saatler değişti mi?

Saatler geri mi alındı? Bazı vatandaşlar telefonlarında veya elektronik cihazlarında saat değişikliği olduğunu fark edince saatler geriye mi alındı sorusuna yanıt aramaya başladı. 26 Ekim saat kaç sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Türkiye'de saatler değişti mi? İşte saatlerin geriye alınıp alınmadığının yanıtı!
SAATLER GERİ Mİ ALINDI?
Gün ışığından daha fazla faydalanabilmek adına uygulmaya koyulan yaz ve kış saati uygulaması, bilindiği gibi Türkiye'de 2016 yılında Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla kaldırılmıştı.
Avrupa ülkeleri, zaman zaman Türkiye gibi bu uygulamayı kaldırmayı düşünse de henüz hayata geçirmedi. Avrupa Birliği'nden karar çıkması gerekirken, bunun öncelik olmadığı ifade ediliyor.
Dolayısıyla 24 Ekim'i 25 Ekim'e bağlayan yani cumartesiyi pazara bağlayan gece Avrupa ülkelerinde saatler 1 saat geri alındı. Türkiye'de ise bu uygulamaya 2016 yılında son verilmişti. Türkiye'de saatler bugün geri alınmayacak. Avrupa ülkelerinin kış saati uygulamasıyla, Türkiye arasındaki saat farkı 2'ye çıkarken, İngiltere ile bu fark 3 oldu.
YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?
Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından yapılmaya başlanmıştır.
Türkiye'de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır'ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit'in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır.