Saatler geri mi alındı? 26 Ekim saat kaç? Türkiye’de saatler değişti mi?

Avrupa ülkeleri, zaman zaman Türkiye gibi bu uygulamayı kaldırmayı düşünse de henüz hayata geçirmedi. Avrupa Birliği'nden karar çıkması gerekirken, bunun öncelik olmadığı ifade ediliyor.

Dolayısıyla 24 Ekim'i 25 Ekim'e bağlayan yani cumartesiyi pazara bağlayan gece Avrupa ülkelerinde saatler 1 saat geri alındı. Türkiye'de ise bu uygulamaya 2016 yılında son verilmişti. Türkiye'de saatler bugün geri alınmayacak. Avrupa ülkelerinin kış saati uygulamasıyla, Türkiye arasındaki saat farkı 2'ye çıkarken, İngiltere ile bu fark 3 oldu.