ATEŞ YAKILIYOR

Belgrad Ormanı'yla ilgili bir anket yaptıklarını kaydeden Bilge sözlerine şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yıl ormanlık bölgeyi ziyaret eden bin 100 vatandaşla yaptığımız ankette 'Ormana neden geldiniz?' diye bir soru yöneltmiştik. Yürüyüş ve koşu yapanların dışındaki herkes, 'yemek, içmek' cevabını verdi. Vatandaş çöp atmayı özgürlük alanı, ormanı da lokanta zannediyor. Ormanın değerini bilmiyoruz. Ormana çöp atan insanlara artık diyecek bir sözümüz yok. Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasak ancak uygulamada bu yasağa uyulmuyor. Daha da önemlisi akşam belli bir saatten sonra Belgrad Ormanı'na girişlerin engellenmesi gerekiyor. Orman bölgesinde 15 bin köpek var ve başta çöp konteynırlarının yanına olmak üzere, gelişigüzel yiyecek bırakanlar da maalesef kirliliğe neden oluyor."