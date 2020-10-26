Kayseri yağlaması nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Masterchef Kayseri yağlaması tarifi!

Yapılışı:

Kabımıza sütü, suyu, yağı, şekeri, mayayı ve tuzu koyup karıştıralım.

Yavaş yavaş unu ilave edip yoğuralım.

Üzerini kapatıp yarım saat mayalanmaya bırakalım.

Diğer yanda iç harcını hazırlayalım.

Tavaya kıymayı koyup suyunu çekene dek pişirelim.

Yağları ilave edip kavuralım.

Rondoda çektiğimiz soğanın suyunu sıkıp ilave edelim.

Biberleride rondoda çekip ilave edelim. İsteyen elinde doğrayabilir.

İyice kavrulunca salçayı ve baharatları ilave edelim.

İki büyük domatesi rendeleyip ilave edelim.

En son sıcak suyu koyup 10 dakika pişirelim.

Tuzu ve baharatı kendimize göre ayarlayalım.

Mayalanan hamuru 12 eşit bezeye bölelim.

Her birini unlayarak servis tabağı kadar açalım.

Tavada bazlamaları pişirelim.

Her pişen bazlamanın üzerine iç harçtan gezdirelim.

12 beze bitene kadar bu işlemi yapalım.

En üstede iç harçtan sürelim.

4 parçaya keselim.

Üzerine birer kaşık sarımsaklı yoğurt ve salçalı sostan koyalım. İsteyen sade isteyen yoğurt koyarak yiyebilir. Afiyetler olsun.