Kayseri yağlaması nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Masterchef Kayseri yağlaması tarifi!

Masterchef'te yapılan tüm yemekler ilgi görürken özellikle yöresel lezzetler oldukça dikkat çekiyor. Dün akşam yarışmacıların en iyi tabağı çıkarmaya çalıştığı Kayseri yağlaması gündem konusu oldu ve tarifi hemen araştırılmaya başlandı. Kayseri yağlaması nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Pratik ve lezzetli Masterchef Kayseri yağlaması tarifi…
KAYSERİ YAĞLAMASI NASIL YAPILIR?
Malzemeler
1 su bardağı ılık su
1 su bardağı ılık süt
1 paket instant maya
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
2 yemek kaşığı sıvı yağ
5 su bardağı un
İç harcı için;
500 gr. kıyma
2 adet soğan
2 adet yeşil biber
2 adet kırmızı biber
2 adet domates
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı salça
1 yemek kaşığı tereyağı
1 kahve fincanı zeytinyağı
1 çay bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı pulbiber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
Üzeri için;
1 kase yoğurt
3 diş sarımsak
Sosu için;
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı sıcak su
Yapılışı:
Kabımıza sütü, suyu, yağı, şekeri, mayayı ve tuzu koyup karıştıralım.
Yavaş yavaş unu ilave edip yoğuralım.
Üzerini kapatıp yarım saat mayalanmaya bırakalım.
Diğer yanda iç harcını hazırlayalım.
Tavaya kıymayı koyup suyunu çekene dek pişirelim.
Yağları ilave edip kavuralım.
Rondoda çektiğimiz soğanın suyunu sıkıp ilave edelim.
Biberleride rondoda çekip ilave edelim. İsteyen elinde doğrayabilir.
İyice kavrulunca salçayı ve baharatları ilave edelim.
İki büyük domatesi rendeleyip ilave edelim.
En son sıcak suyu koyup 10 dakika pişirelim.
Tuzu ve baharatı kendimize göre ayarlayalım.
Mayalanan hamuru 12 eşit bezeye bölelim.
Her birini unlayarak servis tabağı kadar açalım.
Tavada bazlamaları pişirelim.
Her pişen bazlamanın üzerine iç harçtan gezdirelim.
12 beze bitene kadar bu işlemi yapalım.
En üstede iç harçtan sürelim.
4 parçaya keselim.
Üzerine birer kaşık sarımsaklı yoğurt ve salçalı sostan koyalım. İsteyen sade isteyen yoğurt koyarak yiyebilir. Afiyetler olsun.