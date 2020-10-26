AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın paylaşımına tepki göstererek, "O paylaşımı yaparken kullandığı mobil telefonunun sağ üst köşesindeki LTE yazısının ne anlama geldiğini önce öğrenmelidir" dedi.

Milletvekili Çalık, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya ziyaretinde yaptığı, "Malatya'da 2002'de internet kullanıcısı yok seviyesindeyken, bugün 653 bin hızlı internet abonesi bulunuyor" sözlerini anlamadan çarpıtarak sosyal medyada algı oluşturmaya çalışmasına tepki gösterdi.

"MALATYA'DA 653 BİN GENİŞBANT İNTERNET ABONESİ VARDIR"

Çalık, "Genişbant internet sabit ve mobil olarak belirli bir hızın üstü olarak kabul edilir. Bu bağlamda Malatya'da yaklaşık 100 bin sabit, 553 bin de mobil genişbant internet abonesi bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımızın o sözlerini anlamadan sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunup çarpıtarak yalan ve yanlış algı oluşturanlar önce kullandıkları mobil telefonların üst kısmında yer alan geniş bant ve hızlı internet anlamına gelen LTE'yi bilmeleri gerekir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE MOBİL GENİŞBANT ABONE SAYISI 62 MİLYON 852 BİN 365"

Çalık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu'na göre, bu yılın mart ayı sonu itibariyle Türkiye'de 3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısının 62 milyon 852 bin 365, sadece 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısının da 39 milyon 171 bin 789 olduğunu kaydetti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan twitter hesabından, "2019 yılı verilerine göre Malatya'nın nüfusu 800.165, 2020 yılında 653 bin hızlı internet abonesi mümkün olabilir mi?" paylaşımda bulunmuştu.