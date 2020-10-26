"İSTANBUL'DAKİ VAKA SAYISI TÜRKİYE GENELİNİN YÜZDE 40'INA ULAŞTI"

Bakan Koca, yaptığı açıklamada İstanbul'daki vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına Ankara'nın da 5 katına ulaştığını ifade etti.

Koca, "Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Mecbur olmadıkça kalabalık ortama girmeyin" açıklaması yaptı.